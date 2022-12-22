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22 Aralık 2022 Perşembe 20:02:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 20:02:00

Putin: Tüm çatışmalar diplomatik müzakereler ile sona erer

Kaynak: AA, TRT Haber

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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Tüm çatışmaların diplomatik müzakereler ile sona erer. Karşı taraf bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri sevkiyat etmesine ilişkin de konuşan Putin, "Bu sevkiyat sadece çatışmanın uzamasına neden olacak." dedi.

Putin, "Tüm çatışmaların diplomatik müzakereler ile sona erer. Karşı taraf bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur." açıklamasını yaptı.

Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını "sömürgeciliğin devamı" olarak tanımlayarak "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar." dedi

"ONLAR ÇATIŞMANIN SÜRMESİNEN YANA"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'deki görüşmelerinin, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdiğinin altını çizen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Onlar, çatışmaların sürmesinden yanadır."

Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığına dikkati çeken Zaharova, "Batı, Rusya ile uzun süreli bir yüzleşmeden yana. Batı'nın Kiev yönetimine sağladığı desteği bunu doğruluyor. Rus yönetiminin de belirttiği gibi, sahadaki durum ve ilgili gerçekler dikkate alınarak özel askeri operasyon kapsamındaki tüm hedeflere ulaşılacak." diye konuşmuştu.

Etiketler : putin ukrayna Zelenskiy
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