VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarihi zirveden ilk kareler!
Umudun silahı Bayraktar TB2
Emrine uymayanlar cezalandırılacak
Uyarılar peş peşe geliyor!İstanbul'da kar başladı
Diplomasinin de merkezi Türkiye
Sivillere silah kullanma izni
"Baskı yapın"
Yazarlığa 3 kitaplı başlangıç
Kasaba Doktoru sete çıktı
Masumlar Apartmanı'nın gerçek sahipleri
Boomerang'ın fişi çekildi
Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı!
ABD'den dijital para adımı
AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı
Zelenskiy: Putin tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istiyor
Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Lavrov ile Kuleba Antalya'ya geldi
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
'Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar savaş suçu'
Kurtulmuş: Bunun hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz
Türkiye'de 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
Çavuşoğlu ve Dönmez İsrail'e gidecek
Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi? ÖSYM açıkladı
Başkan Erdoğan: İsrail ile enerji alanında iş birliğine hazırız
Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi
10 Mart 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 10:45:00

Putin soruşturma talimatı verdi: Sözünü dinlemediler, cezlandırılacaklar!

Kaynak: CNN Türk

ABONE OL

Rusya ordusunun Ukrayna işgaline, sözleşmeli askerlerin yanı sıra zorunlu askerliğini yapan erleri de gönderdiği ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in erlerin operasyon dışında tutulması yönündeki emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağı belirtildi.

Rus ordusunun Ukrayna işgalinde yeterli eğitim almamış olup zorunlu askerliğini yapan erleri de kullandığı ortaya çıktı.

"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor." Rusya lideri Vladimir Putin, bu sözlerle ülkedeki zorunlu askerlerin göreve çağrılmayacağını, Ukrayna'da savaşmayacaklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaysa bunun tam tersine işaret etti. Ukrayna'da savaşan Rus ordusunun içinde zorunlu askerlik yapanların da olduğu ortaya çıktı.

SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ PUTİN'İ YALANDI

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'dan geldi. Ukrayna ordusuna yapılan saldırıların bilançosunu açıklarken, Putin'in açıklamalarına ters düşen ifadeleri kullandı. Konaşenkov, "Maalesef, Ukrayna topraklarında özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinde zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi. Bu askerlerin neredeyse tamamı Rusya'ya getirildi" dedi.

Açıklamaların Rusya'da gündeme oturması nedeniyle Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bir daha böyle bir durumun yaşanmasının engelleneceği dile getirildi. Görev yapan erlerin geri çekildiği açıklandı.

PESKOV: PUTİN'İN EMRİNE UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Son açıklamaysa Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Putin'in soruşturma emri verdiğini söyledi. Putin'in erlerin operasyon dışında tutulması yönündeki emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağını vurguladığını belirtti.

Etiketler : Vladimir Putin rusya asker
Paris'te Hadise rüzgarı

Paris'te Hadise rüzgarı
Mayosuz Hadise

Mayosuz Hadise
31 yıldır babasını arıyor

31 yıldır babasını arıyor
Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu

Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Bir dizide 8 farklı karakter

Bir dizide 8 farklı karakter
Feyyaz mutfakta başarılı

Feyyaz mutfakta başarılı
Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi

Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi
Can dostları için sokak sokak dolaşıyor

Can dostları için sokak sokak dolaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER