Emrine uymayanlar cezalandırılacak

Rus ordusunun Ukrayna işgalinde yeterli eğitim almamış olup zorunlu askerliğini yapan erleri de kullandığı ortaya çıktı.

"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor." Rusya lideri Vladimir Putin, bu sözlerle ülkedeki zorunlu askerlerin göreve çağrılmayacağını, Ukrayna'da savaşmayacaklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaysa bunun tam tersine işaret etti. Ukrayna'da savaşan Rus ordusunun içinde zorunlu askerlik yapanların da olduğu ortaya çıktı.

SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ PUTİN'İ YALANDI

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'dan geldi. Ukrayna ordusuna yapılan saldırıların bilançosunu açıklarken, Putin'in açıklamalarına ters düşen ifadeleri kullandı. Konaşenkov, "Maalesef, Ukrayna topraklarında özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinde zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi. Bu askerlerin neredeyse tamamı Rusya'ya getirildi" dedi.

Açıklamaların Rusya'da gündeme oturması nedeniyle Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bir daha böyle bir durumun yaşanmasının engelleneceği dile getirildi. Görev yapan erlerin geri çekildiği açıklandı.

PESKOV: PUTİN'İN EMRİNE UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Son açıklamaysa Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Putin'in soruşturma emri verdiğini söyledi. Putin'in erlerin operasyon dışında tutulması yönündeki emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağını vurguladığını belirtti.