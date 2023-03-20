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20 Mart 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 17:30:00

Putin, Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerektiğini belirterek "Tahıl ve gübrelerin, Afrika'daki ihtiyaç sahibi devletlere gitmesine önem verilmeli." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çok kutuplu dünyada Rusya-Afrika" konulu konferansta, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu anlaşmanın paket halinde imzalandığına dikkati çeken Putin, "Öncelikle Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarları doğrultusunda bu anlaşmanın paket niteliğinde olması konusunda ısrarcıyız. Bu ülkelerin büyük miktarda gıda ürünlerine ihtiyacı var. Rusya'nın bu konudaki tüm temel taleplerinin uygulanmasını istiyoruz. Tahıl ve gübrelerin, iyi beslenen Avrupa ülkelerine değil, Afrika'daki ihtiyaç sahibi devletlere gitmesine önem verilmeli." diye konuştu.

Putin, anlaşma kapsamında Ukrayna'dan sevk edilen tahılın yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine ve sadece yüzde 3'ünün Afrika'ya gittiğini belirterek "Tahıl Koridoru Anlaşması ancak pozisyonumuz hesaba katılırsa adil ve kapsamlı şekilde uygulanır. Buna bağlı olarak ilerideki katılımımız konusunda karar vereceğiz. Yine de 60 gün sonra anlaşmayı uzatmama yönünde karar alırsak, önceki dönemde gönderilen tüm ürünleri, Rusya'dan ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine ücretsiz vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"AFRİKA, ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNDE LİDERLERDEN BİRİ OLACAK"

Afrika ülkeleri ile işbirliğine önem verdiklerini dile getiren Putin, bu ülkelerin Rusya'ya olan 20 milyar doları aşkın borcunu sildiklerini aktardı.

Putin, "Afrika devletleri, dünyadaki meselelerde ağırlıklarını ve rollerini sürekli artırıyor, siyaset ve ekonomi alanında kendilerini daha emin şekilde ortaya koyuyor. Afrika'nın yeni oluşan çok kutuplu dünya düzeninde liderlerden biri olacağına inanıyoruz." dedi.

Etiketler : rusya afrika tahıl koridoru

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