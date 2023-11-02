Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya, CTBT'ye verdiği onayı geri çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin antlaşmayı hiçbir zaman onaylamadığını, Rusya'nın antlaşmaya yönelik onayını geri çekmesiyle durumun dengeleneceğini söylemişti.
Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.
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