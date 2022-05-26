VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk etabın galibi belli oldu
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Stoltenberg'den Türkiye'ye destek
Putin, Rusya'nın Batılı teknolojilerden mahrum bırakılamayacağını söyledi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Finlandiya Başbakanı Marin, Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti
Shakira 14,5 milyon avro vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Almanya Başbakanı Scholz: Putin kazanmamalı ve kazanmayacağına eminim
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Radyo anonsuyla başlayan yardım
65 yıldır kimliği yok
İstanbul'da tsunami bilgilendirme panoları
Tarlalara çekirge istilası
MR. Jade 75. Cannes Film Festivaline Katıldı
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi ikinci gününde devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker Mehmet Meral'e rahmet diledi
Nijerya Haber Ajansı Genel Müdürü Buki Ponle: Gazeteciler uluslararası düzende arada kaldı
Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu
TEKNOFEST Azerbaycan kapılarını açtı
"Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek"
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı
Çavuşoğlu'ndan harekat mesajı: Elimiz kolumuz bağlı kalamaz
26 Mayıs 2022 Perşembe 15:36:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 15:36:00

Putin, Rusya'nın Batılı teknolojilerden mahrum bırakılamayacağını söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etmeye çalıştığını belirterek, "Gelişmiş ekonomilerdeki önemli teknolojik avantajların farkındayız. Bizi bundan mahrum bırakmak istiyorlar ancak günümüz dünyasında bu imkansız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılacak 1. Avrasya Ekonomik Forumu'na çevrim içi katılarak yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası finanstaki kuralların çiğnenmesinin zararlı bir tutum olduğuna işaret eden Putin, "Ticaret ve finanstaki kuralların ihlalinden herhangi iyi bir sonuç çıkamaz. Başkalarının malvarlıklarının çalınması, özellikle de bu işle uğraşanlar olmak üzere hiç kimseye fayda getirmez." diye konuştu.

Sadece Rusya ve Çin değil, çok sayıda ülkenin bağımsız politikalar sürdürmek istediğini ifade eden Putin, "Giderek daha fazla ülke bağımsız bir politika gütmek istiyor ve hiçbir dünya jandarması bu küresel ve doğal süreci önleyemez." dedi.

Putin, gelişmiş ülkelerdeki teknolojik avantajların farkında olduklarını belirterek, "Bizi bundan mahrum bırakmak istiyorlar ancak günümüz dünyasında bu imkansız. Aramıza bir duvar dikmediğimiz sürece Rusya gibi bir ülkeyi kimse kopartamaz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan Rusya ve Çin
Dizi daha yorucu

Dizi daha yorucu
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Ben genelleme yapmadım

Ben genelleme yapmadım
22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor

22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor
Nikâh Makedonya'da

Nikâh Makedonya'da
Selin kırmızı halıda

Selin kırmızı halıda
Pink Floyd'un davulcusu Türkiye'ye geliyor

Pink Floyd'un davulcusu Türkiye'ye geliyor
Marmaris kaçamağı

Marmaris kaçamağı
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX