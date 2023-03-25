Putin: Rusya, Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandıracak
Kaynak: AA
Rusya, Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandıracak. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın ihlal edilmediğini söyleyen Putin, "Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz, tıpkı ABD'nin Avrupa'da yaptığı gibi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Belarus'un, nükleer silah konusunda anlaştığını açıkladı.
Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandıracaklarını söyleyen Putin, Rusya'nın, 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ihlal etmeden nükleer silahları Belarus topraklarına konuşlandıracağını belirtti.
"SİLAHLARI BELARUS'A DEVRETMİYORUZ, KONUŞLANDIRIYORUZ"
ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarına işaret ederek, "Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz, tıpkı ABD'nin Avrupa'da yaptığı gibi." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın halihazırda Belarus'a taktik nükleer silah taşıma kapasiteli 10 hava aracı gönderdiği bilgisini paylaştı.
Belarus'ta nükleer silahların konuşlandırılacağı tesisin inşasının 1 Temmuz'a kadar Rusya tarafından tamamlanacağını da sözlerine ekledi.
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