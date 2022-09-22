Putin Resti Çekti!

Moskova yönetiminin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dünyayı sarsan bir açıklama geldi. Kısmi seferberlik ilan ettiğini duyuran Putin amaçlarının referandum yapılacak 4 bölgeyi (Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya) ve Rusya'yı savunmak olduğunu söyledi. Batı'ya ağır ithamlarda da bulunan Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor. Batı'ya söylüyorum. Karşı koyacak çok silahımız var. Bu bir blöf değil" ifadesini kullandı.

300 BİN YEDEK ASKERE...

Rusya'da tek yönlü uçuşlar, Putin'in 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emretmesinin ardından hızla tükendi. Putin'in açıklaması sonrası Savunma Bakanı Sergey Şoygu çağrılacak kişilerin profesyonel asker olarak deneyime sahip kişilerle sınırlı olduğunu ve öğrencilerle diğer gençlerin çağrılmayacağını söyledi. Ancak yine de, Rusya'nın en popüler web sitesi olan Aviasales ve uçak bileti ile ilgili aramalarda artış olduğu Google Trendler'de ortaya çıktı.

RUSYA'DAN KAÇIŞ BAŞLADI

Putin'in seferberlik ilanı açıklamasının ardından, uçak bileti satış siteleri kilitlendi. Bilet fiyatları bir anda yükseldi.

BÜYÜK SAVAŞ UYARISI

Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'ta bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna için, "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir süre sonra, belki de bir veya iki ay içinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim elimizde" dedi.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

İngiltere Putin'in tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini bildirdi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Rusya'dan başka bir kötü ve yanlış adım" değerlendirmesinde bulundu. Letonya ve Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısında bulundu. NATO, "Putin nükler bir savaşı kazanamaz" açıklaması yaptı. Zelenski, Rusya'nın nükleer kullanacağına inanmadığını söyledi.

EN RAĞBET GÖREN ÜLKE TÜRKİYE OLDU

Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamayan Türkiye ve Ermenistan'a uçak biletlerine büyük ilgi gösterildi. Moskova'dan Erivan ve İstanbul'a doğrudan uçuşlarının çarşamba günü tükendiği görüldü. Bununla birlikte ek seferlerin açıldığı İstanbul'a sefer fiyatlarının da 15 bin TL ila 30 bin TL arasında olduğu dikkat çekti.

MİNSK'TEN DESTEK PEKİN'DEN İTİDAL

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Putin'in çağrısı sonrası orduyu teyakkuza geçirdi. Lukaşenko, "Bu bizim müttefikimiz Rusya'ya karşı yükümlülüğümüzdür"dedi. Çin ise Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinden sonra 'diyalog yoluyla ateşkes' çağrısında bulundu. Çin Dışişleri "İlgili tarafları diyalog ve istişare yoluyla ateşkesi gerçekleştirmeye çağırıyoruz" dedi.

DURUM GİDEREK CİDDİLEŞİYOR

New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi binasında BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 12. Bakanlar Toplantısı'na eş başkanlık etti. Çavuşoğlu Rusya'nın seferberlik ilanıyla ilgili "Rusya'nın kısmi seferberlik kararı ve Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijia'daki referandum duyurusu, durumun ciddiyetini gösteriyor" dedi.