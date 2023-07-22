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22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:05:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:05:00

Putin, Polonya'yı hedef göstermişti: Polonya, Rus Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Kaynak: IHA

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Polonya, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Polonya hakkındaki açıklamaları üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Polonya, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Polonya hakkındaki açıklamaları üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, Rusya Federasyonu Varşova Büyekelçisi Sergey Andreyev'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı "Bugünkü Polonya'nın batısındaki topraklar, Stalin'in Polonyalılara bir hediyesi. Varşova'daki dostlarımız bunu unutmuş. Hatırlatacağız" açıklamaları ve Polonya'nın Ukrayna'nın batısındaki tarihi topraklarını geri almak istediği iddiaları üzerine Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağırdıklarını açıkladı. Jablonski, çok kısa süren görüşmede Rus Büyükelçi'nin çok gergin olduğunu, tavrının düşmanca olduğunu ve davranışlarının diplomatik protokol kurallarına uymadığını belirtti. Rus Büyükelçiye günümüz savaş suçlusu Vladimir Putin'in bir diğer savaş suçlusu Stalin'i aklamaya çalışan bu tür sözde tarihsel analizlerini, gerilimi tırmandırma girişimi olarak gördüklerini bildirdiğini ifade eden Jablonski, "Bir kez daha Rusya'yı Ukrayna'daki savaşı ve işgali durdurmaya, suç işlemeyi bırakmaya ve suçluları yargı önüne çıkarmaya çağırıyoruz. Bu, müttefiklerimizle birlikte peşini bırakmayacağımız bir konu" dedi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jablonski, Putin'in sözlerinin tarihin ve bugünün gerçeklerini çarpıtma girişimi olduğunu, bu tip girişimlerle düzenli olarak karşılaşabileceklerini söyledi.

Etiketler : Polonya-Rusya ilişkileri Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev Vladimir Putin'in açıklamaları
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