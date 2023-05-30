VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Merkez Bankası'ndan "ekonomi aşırı ısınma dönemine girebilir" uyarısı
TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi
Yeni yüzyılda Türk dış politikasının sıcak başlıkları
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
Meteoroloji'den Bursa'nın 5 İlçesine sarı uyarı
Çelik: Önümüzdeki 5 yıl Türkiye Yüzyılı için son derece kıymetli bir dönem
30 Mayıs 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 17:30:00

Putin: Moskova'ya yönelik İHA saldırıları "terör eylemi"

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya bugün yapılan insansız hava araçları (İHA) saldırısının "terör eylemi" olduğunu söyledi.

Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Moskova'ya yapılan İHA saldırısını değerlendirdi.

Ukrayna'daki karar alma merkezlerine yönelik saldırılar yapabileceklerini söylediklerine işaret eden Putin, "2-3 gün önce vurduğumuz Ukrayna'nın askeri istihbarat merkezi de söz konusu karar alma merkezleri arasında yer alıyor." dedi.

Putin, Ukrayna yönetiminin buna yanıt olarak farklı bir yol seçtiğine dikkati çekerek, "Rusya'yı ve Rus vatandaşlarını sindirmeye çalışma ve sivil binalara saldırma yolunu seçtiler. Bu da elbette bunun 'terör eylemi' olduğuna yönelik açık bir işarettir." ifadesini kullandı.

Moskova'daki hava savunma sisteminin, saldırıya karşı başarılı şekilde çalıştığını aktaran Putin, "Yine de üzerine çalışılması gereken konular var. Başkentin hava savunmasını güçlendirmek için yapılması gerekenler genel olarak net ve biz de yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN, UKRAYNA'YI RUSYA'YI KIŞKIRTMAKLA SUÇLADI

Putin, Rusya'yı "kışkırtmaya çalışmanın" endişe verici olduğunun altını çizerek, "Görünüşe göre buna güveniyorlar ve bizi benzer eylemleri yapmaya kışkırtıyorlar. Bu konuda ne yapacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.

Ukrayna yönetiminin süreci tehlikeli bir noktaya götürdüğüne işaret eden Putin, "Ukrayna'daki sivil halka karşı başlatılan topyekun terör nedeniyle şu anda konuşamayan Ukrayna vatandaşlarının, ülkelerindeki mevcut yönetimin neyi zorlamaya çalıştığını bilmeleri ve diğer tehditleri de anlamaları gerekiyor." açıklaması yaptı.

Söz konusu "diğer tehditlere" ilişkin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma dikkati çeken Putin, "Örneğin; Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışmalarını engellemek veya nükleer sanayiyle bağlantılı bazı 'kirli' araçları kullanmak gibi tehditler var, akıllarında ne tür fikirler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Etiketler : putin ukrayna rusya
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX