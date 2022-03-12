VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Emine Erdoğan: Savaşın karanlık gölgesi insanlığın üzerine bir kez daha çöktü
İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gündemi değerlendirdi
Türkiye'de 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi
Putin, Macron ve Scholz ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
Almanya yıl sonunda Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor
Almanya yıl sonunda Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor
‘Masum ve Güzel'in babası
Estetik itirafı
'Hakim'le dönüyor
Mola Evi, yuvası oldu
Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı
Van kedilerinin taç mücadelesi
Batmanlı kadınlar güçlerini birleştirdi
Kitapsız çocuk kalmayacak
Karıncayla kanser teşhisi mümkün
Orhan Baba'yla hatıra fotoğrafı
Gaziantep'te sete çıkıyorlar
Selçuk Bayraktar ismini açıkladı: Bayraktar KIZILELMA
Berkay'ın 'Bal Badem'i
‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i
Demet'in yıldızlı hayali
12 Mart 2022 Cumartesi 19:22:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 19:22:00

Putin, Macron ve Scholz ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde muhataplarının gündeme getirdiği sorularla ilgili olarak Ukrayna'daki "gerçek" duruma ilişkin bilgi verdiği duyuruldu.

Putin'in özellikle Ukrayna güvenlik güçleri tarafından uluslararası insancıl hukuk normlarının en ağır şekilde ihlal edildiğine dair sayısız gerçeğe atıfta bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Putin, bu gerçeklerin muhaliflere karşı yargısız misilleme yapmak, rehin almak ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak, yerleşim bölgelerine, hastanelerin, okulların, kreşlerin yakınlarına ağır silahlar yerleştirmek olduğunu belirtti. Aynı zamanda, milliyetçi taburların, halkı kurtarmak için operasyonları sistematik olarak aksattığını ve tahliye etmeye çalışırken sivilleri korkuttuğunu ifade etti. Putin, Macron ve Scholz'u bu tür suç eylemlerini durdurmaları için Kiev yetkililerini etkilemeye çağırdı."

Putin'in, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında geçen günlerde video formatında gerçekleştirilen bir dizi görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verdiği ifade edildi.

Bu bağlamda üç ülkenin liderinin, Rus tarafının taleplerinin uygulanmasına ilişkin anlaşmalarla ilgili bazı konuları değerlendirdiği, Ukrayna konularında temasların devam etmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

ALMAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da Scholz ve Macron'un Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Bu görüşmenin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için devam eden uluslararası çabaların bir parçası olduğunu vurgulayan Hebestreit, 75 dakikalık görüşmede Şansölye Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da derhal ateşkes sağlanması ve bu ihtilafa ilişkin diplomatik bir çözümün başlaması yönünde ısrar ettiğini kaydetti.

Hebestreit, görüşmenin diğer içeriklerine ilişkin açıklama yapılmaması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Scholz'un öğleden önce de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü ve mevcut duruma ilişkin bilgi aldığını belirten Hebestreit, iki liderin iletişimde kalmayı kararlaştırdığını bildirdi.

Etiketler : Kremlin Sarayı putin Macron Zelenskiy
Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım
Çıldır Gölü'nde drift

Çıldır Gölü'nde drift
Romantik yemek

Romantik yemek
Damatlık davası kapandı

Damatlık davası kapandı
Tek başına alışveriş

Tek başına alışveriş
Devran'a yıldızlı destek

Devran'a yıldızlı destek
Yazarlığa 3 kitaplı başlangıç

Yazarlığa 3 kitaplı başlangıç
Modaya el attı

Modaya el attı
Konser sanatçısıyım

Konser sanatçısıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER