Putin ve Macron'un görüşmesinin içeriği basına sızdı! Soruşturma başlatıldı

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26 Eylül 2020 Cumartesi 10:13:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 10:23:00

Putin-Macron görüşmesinin içeriğini paylaşan gazeteler hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriği basına sızmıştı. Fransa, görüşmenin içeriğini paylaşan gazetelere soruşturma açtı

Fransa Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan soru-cevap kısmında bir gazeteci, Bakanlığın, Fransız gazetelerinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasına ilişkin Putin ile Macron arasındaki telefon görüşmesinin detaylarının yayımlaması hakkındaki görüşünü sordu.

Bakanlık tarafından soruya verilen yazılı cevapta, "İç meselelere ait gizli belgelerin sızdırılması kabul edilemez. Bu nedenle yorum yapmaktan kaçınıyoruz. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı (Macron) Rusya ile ilgili tüm meseleleri, özellikle güvenliğimizi etkileyen konuları diyalog yolu ve açık yüreklilikle çözmeyi hedefliyor, öyle de devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Rus basını ise soruşturmanın Le Monde hakkında başlatıldığını yazdı.

Putin ve Macron, 14 Eylül'de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Le Monde gazetesi de görüşmeye ilişkin haberinde, Putin'in "Noviçok" kimyasalını geliştirenlerin yaşadığı Letonya'nın, Navalnıy meselesine dahil olduğu senaryo üzerinde durulması gerektiğini vurguladığını iddia etmişti.

NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Omsk'tan özel bir uçakla 22 Ağustos'ta Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti. Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy'ın, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edildiği bildirilmişti.

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