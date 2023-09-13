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Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliğinde kısıtlamalara uyduklarını belirtti
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13 Eylül 2023 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 15:36:00

Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliğinde kısıtlamalara uyduklarını belirtti

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda var olan kısıtlamalara uyduklarını ancak müzakere edip düşünebilecekleri şeylerin de olduğunu söyledi.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi hakkında Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulundu.

    Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri ve teknik işbirliğine değinen Putin, "Bazı kısıtlamalar var. Rusya tüm bu kısıtlamalara uyuyor. Ama tabii ki konuşabileceğimiz, müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var. Burada da perspektifler var." ifadelerini kullandı.

    Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğuna dikkati çeken Putin, "Ancak mevcut kurallar çerçevesinde bizim de dikkat ettiğimiz ve müzakere ettiğimiz fırsatlar var." dedi.

    Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

    Tarım konusunda Rusya'nın sunabileceği çok şey olduğunun altını çizen Putin, Çin'e giden bir kara yolu, bir demir yolu ve limandan oluşan "lojistik üçgen" projesi dahil ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldıklarını dile getirdi.

    Putin, Kim'in Vladivostok'ta Rusya Savunma Bakanlığına ait bir askeri birliği ve bir üniversiteyi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

    Etiketler : Rusya ile Kuzey Kore Vladimir Putin askeri işbirliği teknik işbirliği
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