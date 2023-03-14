VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray'dan Rusya'ya büyük tepki!
Deprem kuşağındaki Bingöl'de riskli okul binaları boşaltılıyor
AB'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenler için üye ülkelere tavsiye!
Karadeniz'de düşen İHA ile ilgili ABD Başkanı Biden bilgilendirildi
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Putin, Kuzey Akım'a sabotajın ancak devlet düzeyinde yapılabileceğini söyledi
Zelenskiy: Rus saldırganlığının ilk günlerinden itibaren İzlanda Urayna'yı destekliyor
Fuat Oktay: Hane başı destek ödemesi hesaplara yatırıldı
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin başkan yardımcısı tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan yoğun görüşme trafiği
Fransa, Paris'e dahi gelse İsrailli aşırı sağcı bakana randevu vermeyecek
Nurdağı'nda 72 aile prefabrik evlere yerleştirildi
Togg'un siparişi ve satışı nasıl yapılacak? Detaylar belli oldu
Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı
Avustralya'nın nükleer denizaltı tedarik planı silahlanma endişelerini artırıyor
ABD İHA'sı ile Rus savaş uçağı Karadeniz'de çarpıştı!
Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaşanların itibarını zedeleyenlere ceza kararı
AB elektrik piyasası için reform teklifi verildi
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Malatya Valiliği'nden 'aşevi' iddialarıyla ilgili açıklama
Oktay: Sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacağız!
Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi
14 Mart 2023 Salı 22:22:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 22:22:00

Putin, Kuzey Akım'a sabotajın ancak devlet düzeyinde yapılabileceğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajın Ukraynalı grupların gerçekleştirdiğine yönelik iddiaların "saçmalık" olduğunu söyleyerek, bunun ancak devlet düzeyinde yapılabileceğini belirtti.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarında geçen yılki patlamalara yönelik açıklamalarda bulundu.

Batı basınındaki, boru hatlarına bazı Ukraynalı aktivist grupların sabotaj düzenlediğine ilişkin iddiaları değerlendiren Putin, "Bunun saçmalık olduğuna eminim. Bu tür, bu kadar güçlü ve bu kadar derinlikte bir patlama ancak uzmanlar tarafından belirli teknolojilere sahip devletin tüm gücüyle desteklenerek gerçekleştirilebilir." ifadelerini kullandı.

"TEORİK OLARAK ABD BU İŞLE İLGİLİ"

Batı ülkelerin bunu gerçekleştirebileceğine işaret eden Putin, ABD'nin bu işle ilgilendiğini dile getirdi. Putin, "Rus gazından yüzde 25-30 daha pahalı olmasına rağmen sıvılaştırılmış doğal gaz dahil kendisininkini sevk etmek ve Rus enerji taşıyıcılarının Avrupa pazarına arzını durdurmak için elbette teorik olarak ABD bununla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

"BORU HATTINDA BAŞKA PATLAYICILAR OLABİLİR"

Rus enerji şirketi Gazprom'a ait gemiyle yapılan incelemelerde boru hatlarında yaşanan patlamanın olduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta boruların bağlantı yerlerindeki bölgede bir anten direğinin bulunduğunu kaydeden Putin, "Uzmanlar bunun boru hattının altına döşenebilecek bir patlayıcıyı harekete geçirebilecek sinyal için anten olabileceğine inanıyor. Ben bunu söylemiyorum, ama olabilir." dedi.

Putin, görünüşe göre boru hattı boyunca birkaç patlayıcının yerleştirilmiş olacağını, bazılarının sebebi bilinmeyen bir şekilde patlamadığını belirtti.

"DANİMARKA'DAN ORTAK ÇALIŞMA ÖNERİSİNE HİÇBİR CEVAP ALAMADIK"

Rusya'nın kendi başına veya ortak olarak boru hatlarındaki muhtemel başka bir bombayı etkisiz hale getirmek için Danimarka ile uluslararası uzmanlar eşliğinde çalışma önerisinde bulunduklarını anlatan Putin, taleplerine belirsiz bir yanıt aldıklarını ifade etti.

Putin, "Eğer basitçe söylemek gerekirse hiçbir cevap alamadık." diye konuştu.

"HATTIN TAMİRATI İÇİN PARA, ZAMAN, YENİ TEKNOLOJİ LAZIM"

Kuzey Akım'daki patlamanın çok büyük olduğuna dikkati çeken Putin, boruların büyük bir parçasının parçalandığını dile getirdi. Bu yüzden borunun tamiratının kolay olmayacağını söyleyen Putin, dünyada bu kadar büyük hadiseden sonra bu tür sistemlerin tamir edilmesine yönelik örnek bulunmadığının altını çizdi.

Putin, patlamanın ardından Kuzey Akım'ı tamir etmek için zaman, para ve yeni teknolojiler gerektiğini bildirdi.

Etiketler : putin rusya patlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX