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18 Mart 2024 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 13:45:00

Putin kesin olmayan ilk sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini kazandı

Kaynak: AA

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Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Vladimir Putin'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandığını açıkladı.

Başkent Moskova'da Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, devlet başkanı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Seçime katılım oranının yüzde 77,44 ile "rekor düzeyde" olduğunu kaydeden Pamfilova, 87 milyon 113 bin 127 kişinin oy kullandığını dile getirdi.

Pamfilova, seçimlerin özgür ve şeffaf olduğunu vurgulayarak, "Bağımsız bir halk olduğumuzu ve ülkemizin gelişmesi için her şeyi yaptığımızı kendimize gösterdik." dedi.

Halihazırda açılan sandık sayısının yüzde 99,7'nin üzerinde olduğunu aktaran Pamfilova, kesin sonuçların 21 Mart'ta açıklanacağını bildirdi.

Merkez Seçim Komisyonuna göre sandıkların yüzde 99,76'sı açıldı. Komisyon verilerine göre, Vladimir Putin, kesin olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandı. Böylece Putin'e 75 milyon 950 bin 588 kişi oy verdi.

Adaylardan Komünist Partiden Nikolay Haritonov 3 milyon 737 bin 763 kişi ile yüzde 4,30 oy, Yeni İnsanlar partisinden Vladislav Davankov 3 milyon 341 bin 389 kişi ile yüzde 3,84 oy, Liberal Demokrat Partiden Leonid Slutskiy 2 milyon 792 bin 545 kişi ile yüzde 3,21 oy aldı.

Yeni seçilen devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Kesin olmayan ilk resmi seçim sonuçlarına göre sandıktan galip çıkan Putin, kesin sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

Etiketler : rusya devlet başkanı vladimir putin
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