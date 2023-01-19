Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suriye meselesini ele aldı
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suriye konusunu görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Reisi yaptıkları telefon görüşmesinde ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliği dahil ikili ilişkilerle ilgili güncel konuları müzakere etti.
Suriye konusunun da ele alındığı görüşmede, bunun çözülmesinde anahtar mekanizma olarak Astana formatında sıkı koordinasyona devam etmenin önemine işaret edildi.
Farklı seviyelerde temasların sürdürülmesine karar verildi.
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