VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler! Karadağ Başbakanı: Ulaşımın temel noktası
"Ekonomik gücümüz, milli güvenliğimiz ve ülke refahımızın en önemli unsurlarındandır"
Katliam sonrası vatanlarından sürüldüler: Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var
Geri sayım başladı... Enerji üretiminde çağ atlatacak!
Sudan'da çatışmalar hız kesmeden sürüyor
Bakan Yerlikaya'dan baş sağlığı mesajı
26 Haziran 2023 Pazartesi 16:11:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 16:11:00

Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesinde Rusya'da 24 Haziran'da yaşanan olayları değerlendirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Reisi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'da 24 Haziran'da yaşananlarla ilgili Rus yönetimine tam desteğini ifade etti.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki anlaşmaların uygulanması istişare edildi.

Görüşmede Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanması ve Suriye krizinin çözümü dahil uluslararası meseleler de ele alındı.

İki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Putin, Reisi ve İran halkını Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Putin-Reisi görüşmesi Rusya-İran ikili ilişkileri Rusya'da protesto olayları
Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam

Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam
Annesini evlendirdi

Annesini evlendirdi
Kızının cicilerini gösterdi

Kızının cicilerini gösterdi
Bodrum'u tanıtacaklar

Bodrum'u tanıtacaklar
Kolye enerjisi

Kolye enerjisi
Reklam zengini

Reklam zengini
"Kimseye meydan okumuyorum"

"Kimseye meydan okumuyorum"
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Türkiye'yi seviyorum

Türkiye'yi seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX