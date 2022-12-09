Putin ile Paşinyan Bişkek'te görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bişkek'te gerçekleşen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısının ardından görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya'nın, Ermenistan'ın önde gelen ekonomi ve ticari ortağı olduğunu belirterek, "Rusya, Ermenistan'ın ticaret hacminin yüzde 30'unu oluşturuyor ve hatta esas yatırımcı kalıyor, yatırımların yüzde 40'ı Rusya'ya ait." diye konuştu.

İkili ticaret hacminin bu yılın 9 ayında yüzde 67 arttığını belirten Putin, bunun olumlu bir gösterge olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Putin ile bölgesel konuları ele alacaklarını belirterek, "Maalesef, bölgedeki durum gergin kalmaya devam ediyor." dedi.

Karabağ meselesinin çözümünün bölgedeki en önemli konu olduğunu vurgulayan Paşinyan, bölgede geçen günlerde çatışmaların yaşandığını anımsattı.