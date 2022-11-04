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04 Kasım 2022 Cuma 18:18:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 18:18:00

Putin: Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Herson bölgesindeki sivillerin tehlikeli alanlardan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Putin, Rusya'da kutlanan Ulusal Birlik Günü dolayısıyla gençlerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinde çatışmaların sürdüğüne işaret eden Putin, "Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor. Çünkü sivil halk bombardımana, herhangi bir saldırıya, askeri operasyonlarla ilgili diğer eylemlere maruz kalmamalıdır." dedi.

Ülkede, daha önce kısmi seferberliğin de ilan edildiğine dikkati çeken Putin, "Orduya çağrılan kişi sayısı 318 bin. Neden 318 bin? Çünkü gönüllüler orduya katılıyor. Gönüllü sayısı azalmıyor." diye konuştu.

Putin, bunların 49 bininin orduda bulunduğunu ve askeri görevlerini yerine getirdiğini, diğerlerinin ise askeri eğitim gördüğünü aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da 28 Ekim'de ülkedeki askeri kısmi seferberlik etkinliklerinin sona erdiğini ve orduya toplam 300 bin vatandaşın çağrıldığını bildirmişti.

BAZI AĞIR SUÇ İŞLEYENLER, SEFERBERLİK KAPSAMINDA ORDUYA ÇAĞRILABİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, orduya katılan gönüllüler, askerler için verilen sosyal garanti ve yapılan ödemelere tabi olacak.

Ayrıca, Putin, belirli ağır suçlar işleyen ve cezasını çeken vatandaşların, seferberlik kapsamında orduya çağrılabilmesine izin veren yasayı imzaladı.

Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine savaşta destek çıkan gönüllü oluşumların statüsünü belirleyen yasayı da imzaladı. Söz konusu yasaya göre, bu oluşumlarda yer alan vatandaşlar, sözleşmeli askeri personel statüsüne dahil edilecek.

Putin'in imzaladığı başka bir yasayla da bazı devlet sektöründe çalışanların yaş sınırı 65'ten 70'e kadar çıkartıldı.

Etiketler : putin rusya Ukrayna
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