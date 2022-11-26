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26 Kasım 2022 Cumartesi 00:44:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 00:44:00

Putin Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesini ele alacak

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi arasında gerçekleştirilen görüşmeyi Güvenlik Konseyi üyeleriyle istişare edecek.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, Rus heyetlerinin G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği'ndeki çalışmalarının sonuçlarını ele alacaklarını söyledi.

Putin, "Ayrıca, Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in, Amerikan ortağı ile görüşmesinin Ankara'da ne şekilde geçtiğini istişare edeceğiz." dedi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katıldığına dikkati çeken Putin, "Orada, hem çok taraflı bir formatta hem de Ermenistan yönetimiyle yapılan görüşmede ele alınan ve istişare etmemizi gerektiren birkaç konu var. Bunları ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Putin, toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşmasıyla devam edeceklerini dile getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ev sahipliğinde Ankara'da 14 Kasım'da CIA Direktörü Bill Burns ve SVR Başkanı Sergey Narışkin arasında görüşme gerçekleşmişti.

Etiketler : putin rusya Güvenlik Konseyi
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