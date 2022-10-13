Putin, Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilere değinen Putin, ekonomi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, Filistin meselesiyle ilgili de "ilkeli" pozisyona sahip olduğunu vurgulayarak, "Pozisyonumuz, Birleşmiş Milletler'in (BM) temel kararlarına dayanıyor ve değişmiyor. Bu konuda hiç şüphe olmasın, her zaman uluslararası hukuk temelinde adil bir çözümden yana olduk. Bu anlamda pozisyonumuzdan emin olabilirsiniz." dedi.

Putin, bölgedeki durumu takip ettiklerini ve bu konuyu Abbas ile ele almak istediğini dile getirdi.

"ABD'NİN FİLİSTİN SORUNUYLA TEK BAŞINA İLGİLENMESİNİ İSTEMİYORUZ"



Filistin Devlet Başkanı Abbas da Filistin meselesiyle ilgili, "Biz de uluslararası meşruiyete saygı duyulmasından yanayız. Bu, benim isteğim değil. Bu, saygı gösterilmesi gereken bir normdur." dedi.

Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) çerçevesinde çalışmaların başlatılması gerektiğini vurgulayan Abbas, şöyle devam etti:

"Başkalarının tek başına değil, sadece Dörtlü'nün bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Örneğin, Amerikalılar bunu yapıyor. Bu konudaki pozisyonumuzu biliyorsunuz. ABD'nin Filistin sorunuyla tek başına ilgilenmesini istemiyoruz. ABD, Dörtlü'nün üyesi olabilir ancak meselenin tekelleştirilmesini asla kabul etmeyeceğiz."

Gıda ürünlerine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Abbas, Rus tahılı sevkiyatlarının kendileri için önemli olduğunu belirtti.