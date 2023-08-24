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24 Ağustos 2023 Perşembe 12:25:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 12:25:00

Putin: BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için çalışmalar sürecek

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin, "BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için bugün sizlerle birlikte başlattığımız çalışmalara devam edeceğimizin güvencesini vermek istiyorum." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS nezdinde ortak birimi kullanılması için çalışmaların süreceğini belirterek, "BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için bugün sizlerle birlikte başlattığımız çalışmalara devam edeceğimizin güvencesini vermek istiyorum." dedi.

    Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nin sonuçlarına dair düzenlenen basın toplantısında video konferans yöntemiyle konuştu.

    BRICS nezdinde ortak para birimi kullanılmasının önemli bir konu olduğunu vurgulayan Putin, "Hepimiz için önemli konulardan birisi de ortak bir para kullanılması. Bu karmaşık bir konu ancak bu sorunları çözmek için öyle ya da böyle ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Putin, BRICS'e katılmasına karar verilen yeni ülkeleri tebrik ederek, "Tüm meslektaşlarıma, BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için bugün sizlerle birlikte başlattığımız çalışmalara devam edeceğimizin güvencesini vermek istiyorum." diye konuştu.

    BRICS'in genişlemesine yönelik çalışmaların kolay bir süreç olmadığını belirten Putin, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya gösterdiği diplomatik çabalardan ötürü teşekkür etti.

    BRICS, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için davette bulundu.

    Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin BRICS
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