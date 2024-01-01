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01 Ocak 2024 Pazartesi 20:18:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 20:18:00

Putin: Batı, Ukrayna'nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışıyor

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Aralık 2023'te ülkesinin Belgorod kentine düzenlenen saldırının 'terör eylemi' olduğunu belirterek, 'Bu, kesinlikle sivil halka karşı işlenen bir suçtur ve bu tür suçlar cezasız kalmayacak. Batı, Ukrayna'nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışıyor' dedi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da yer alan askerlerle Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında görüştü.

Putin, ayrıca, savaşta yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Vishnevskiy Merkez Askeri Klinik Hastanesini ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov eşliğinde hastaneyi gezen Putin'e, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Putin, hastanede bir araya geldiği askerlerin yeni yılını kutladı.

- "BATI, UKRAYNA'NIN ELİYLE RUSYA'YI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Putin, burada yaptığı konuşmada, Batı'nın Ukrayna'ya askeri destek sağladığını belirterek, "Onlar, (Batılılar) Ukraynalıların eliyle kendi sorunlarını çözüyor. Bu, asırlar boyunca hep böyle oldu ve şimdi de oluyor. Ukrayna'nın kendisi bizim için düşman değil. Rusya'yı yok etmek ve stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler Batı'da bulunuyor." ifadesini kullandı.

Batı'nın bu meseleyi yarattığını ve Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ettiğini vurgulayan Putin, "Asırlar boyunca Rusya'yı yok etme hedefini gütmelerine rağmen biz onları daha hızlı yok edeceğiz. Sorunun özü, Ukrayna değil Ukrayna'nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışanlardır. Ama onlar bunu kesinlikle başaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, çatışmayı en kısa sürede Rusya'nın şartları doğrultusunda sonlandırmak istediklerini belirterek, "Sonsuza dek savaşma niyetinde değiliz ancak pozisyonlarımızı da teslim etmeyi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

- "BELGOROD'A YAPILAN SALDIRI, TERÖR EYLEMİ"

Belgorod kentine 30 Aralık 2023'te saldırı düzenlediğini anımsatan Putin, "Belgorod'da olanlar, elbette terör eylemi. Bu, sivil halka yönelik bir saldırı. Elbette, bu terördür." dedi.

Buna karşılık olarak yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılar düzenlediklerini belirten Putin, "Bu tür saldırıları artıracağız. (Belgorod'a saldırı) Bu, kesinlikle sivil halka karşı işlenen bir suçtur ve bu tür suçlar cezasız kalmayacak." dedi.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA PUTİN BATI
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