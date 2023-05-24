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24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:08:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:08:00

Putin: Batı Rusya'yla iş birliği yapan ülkelere şantaj yapıyor

Kaynak: AA

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Putin, Batı'nın, Rusya ile iş birliği içindeki ülkelere baskı yaptığını belirterek, "Batılı rakiplerimiz, Rusya ile yaptıkları karlı iş birliklerini kısıtlamak için ortaklarımıza çeşitli vaatler veriyor ve şantaj yapmaya çalışıyor. Bunun, ilgili ülkelere ve halklarına getireceği kayıplar konusunda ise tamamen kayıtsızlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen 2. Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Avrupa Birliğinin öncü ekonomilerinde bu yıl küçülme beklendiğine işaret eden Putin, "Avrasya Ekonomik Birliği ekonomisi ise küresel ekonomi ve ticarette yaşanan büyük krizlere, önemli jeopolitik risklere ve belirsizliklere rağmen 2022'de sadece yüzde 1,6 küçüldü." bilgisini paylaştı.

Yabancı uzmanların, Avrasya Ekonomik Birliği ve Rusya ekonomisinde çöküş beklediklerini anımsatan Putin, "Böyle bir şey olmadı ve olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD YALNIZCA KENDİ AYAĞINA SIKIYOR"

Putin, ülkesinin adil ve verimli küresel iş birliklerine açık olduğunu vurgulayarak, "Bundan farklı hareket eden veya davrananlar, küresel ekonomiyi mahvediyor. ABD, ekonomi politikası yüzünden kendi gelişimini azaltan eğilimi de güçlendirerek, yalnızca kendi ayağına sıkıyor." sözlerini sarf etti.

Batılı ülkelerin, Rusya ile iş birliği içindeki ülkelere yaptığı baskıya tepki gösteren Putin, "Batılı rakiplerimiz, ortaklarımızın Rusya ile yaptıkları karlı iş birliklerini kısıtlamak için çeşitli vaatler veriyor ve şantaj yapmaya çalışıyor. Bunun, ilgili ülkelere ve halklarına getireceği kayıplar konusunda ise tamamen kayıtsızlar." ifadesini kullandı.

Avrupa'daki enerji krizine de değinen Putin, "Enerji fiyatları şimdi ekonomik olarak makul fiyatlara yaklaşıyor. Ancak olanlardan kim sorumlu? Kuzey Akım 1 havaya uçuruldu, Kuzey Akım 2 açılmadı, Polonya Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattını kapattı. Ukrayna, üzerinden geçen iki hattan birisini kapattı. Bunları onlar yaptı." diye konuştu.

Etiketler : Rusya Putin Avrupa
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