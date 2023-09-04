VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, Başkan Erdoğan'ı anlatan belgeseli kendisine takdim etti
Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 62'sinin kimliği henüz belirlenemedi
Milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü
"Türkiye yeni fırsatlarla, yeni imkanlarla karşı karşıyadır"
"Filenin Sultanları" Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla birlikte kutladı
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
04 Eylül 2023 Pazartesi 23:10:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 23:10:00

Putin, Başkan Erdoğan'ı anlatan belgeseli kendisine takdim etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan'ı anlatan belgeseli takdim etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Putin'in, Rusya'nın Soçi kentinde Erdoğan'a kendisiyle ilgili belgeseli teslim ettiğini belirtti.

Erdoğan'ı anlatan belgesel, Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman tarafından TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlandı.

Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Gusman'ın "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde, Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasetteki yükselişi, başarısı ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatılıyor.

Ayrıca belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonuyla Rusçaya çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabından da önemli ifadelere yer verilerek Erdoğan'ın görüşlerine dikkat çekiliyor.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24'te yayımlanan belgeselin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde haziranda yapılmıştı.

Rus gazeteci Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir siyasetçi olduğunu belirterek "Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin dmitriy peskov belgesel
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX