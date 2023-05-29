VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı
Müjdelenen fethin 570. yılı kutlanıyor
Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar
"Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerin çözümü için 'istikrarlaştırıcı güç' olmayı sürdürecek"
Dünya basını, seçim başarısını manşetlere taşıyor: Namağlup Erdoğan
"Rus-Türk ortak projelerinin uygulanmasında ivmenin korunacağını umuyoruz"
29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:15:00

Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamede, 19 Kasım 1990'da Paris'te imzalanan AKKA'nın feshedildiği belirtildi.

Tarafların, konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı.

Rusya, 2015'te AKKA kapsamında düzenlenen toplantılara katılımını durdurma kararı almıştı.

Etiketler : vladimir putin avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması akka
Disko kralı

Disko kralı
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX