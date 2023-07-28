Putin, Afrika ile ticarette ulusal para birimine geçmeyi hedeflediklerini açıkladı

Putin, St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi'nin sonunda Afrika Birliği (AfB) Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani ile ortak açıklama yaptı.

Zirvenin yapıcı, dostane bir atmosferde ve verimli geçtiğini belirten Putin, "Afrika devletlerinin temsilcileri siyasi irade gösterdiler, bağımsızlıklarını ve ülkemizle işbirliğini geliştirmeye yönelik gerçek ilgilerini gösterdiler. Bunu takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya-Afrika ilişkilerinin başarılı bir geleceğe sahip olacağına inancını vurgulayarak zirvenin bir kez daha hem Rusya hem de Afrika'nın daha fazla gelişme ve karşılıklı yarara dayalı ortaklık alan arayışı konusundaki tavrını teyit ettiğini dile getirdi.

Zirveye katılan tüm Afrika liderlerince Petersburg ortak deklarasyonunun kabul edildiğini aktaran Putin, bu belgede uzun vadede Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için stratejik yönlerin belirlendiğini kaydetti.

Putin, "Bu belgede, tüm devletlerimizin, evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Şartı'na dayalı, adil ve demokratik çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasına yönelik bağlılığı yeniden teyit edildi. Yeni sömürgecilik, gayrimeşru yaptırım uygulama pratiğine ve geleneksel ahlaki değerleri baltalama girişimlerine karşı ortak bir kararlılık kaydedildi." diye konuştu.

Rusya ve Afrika işbirliğinin birçok alanında ayrı deklarasyonların da kabul edildiği bilgisini paylaşan Putin, bu belgelerde mutabık kalınan yaklaşımlar ve daha fazla ortak eylemler için yönergelerin detaylandırıldığına dikkati çekti.

"TİCARETTE AFRİKA İLE ULUSAL PARA BİRİMİNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Karşılıklı ticareti nitelik ve nicelik olarak artırmak ve yapısını iyileştirmek amacı güttüklerini anlatan Putin, ticari işlemlerle ilgili finansal ödemelerde sürekli olarak ruble dahil olmak üzere ulusal para birimlerine geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Putin, Afrikalı ülkelerin salgın hastalıklarla mücadelesinde kendilerini geliştirmelerine ve enfeksiyon ile mücadelelerine yardımcı olmak üzere 2026'ya kadar 1 milyar 200 milyon rublelik geniş çaplı bir yardım programı başlattıklarını ifade etti.

ASSOUMANİ: "RUSYA, TAHIL TEDARİKİNDE AFRİKA'YA YARDIM EDECEK"



AfB Başkanı Assoumani konuşmasında, zirvenin hem Putin hem de Afrika liderleri için "başarılı" geçtiğini söyledi.

Afrika kıtasının kölelik, apartheid, sömürge gibi zor dönemler yaşadığını hatırlatan Assoumani, Rusya'nın her zaman böylesi dönemlerde kendilerine yardım ettiğini dile getirdi.

Rusya-Afrika Zirvesi'nin ilkinin 2019'da yapıldığını ve Kovid-19 salgını nedeniyle ara verildiğini dile getiren Assoumani bu zirvede görüşülen konuların sonuçlanıp sonuçlanmadığını takip eden bir mekanizma kurulması gerektiğini söyledi.

Assoumani, "Tek bir dünyada yaşıyoruz. Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Rusya, Afrika'ya yatırım yapacak. Bu başkalarının bize gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Olumlu bir rekabet için şartlar oluşturacağız. Bizim sadece bir ortağımız olmayacak, birden fazla ortağımız olacak, bu daha iyi. Bunlar da başka ortakları çekecek." ifadesini kullandı.

Afrika'da serbest ticaret bölgesi kuracaklarının altını çizen Assoumani bu modelin de kıtanın gelişmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Azali Assoumani, "Rusya'nın yardımıyla bu projeyi hayata geçirebiliriz ve somut sonuçlar alabiliriz." dedi.

Tahıl tedariki konusunu da konuştuklarının altını çizen Assoumani, Putin'in Afrika'ya herhangi bir ücret söz konusu olmadan yardım edebileceğini söylediğini aktardı.

Assoumani şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ediyor. Bu küresel ekonomiyi etkiliyor. Kiev'de müzakerelerde bulunduk. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştük. Çözüm bulacağız. Putin, tahıl tedariki konusunda bize yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti, bu çok önemli ama bu yeterli değil. Ateşkesi sağlamalıyız çünkü savaş öngörülebilir bir şey değildir. Savaş ne kadar uzarsa o kadar öngörülemez olur. Putin, diyaloğa ve çözüm bulmaya hazır olduğunu gösterdi. Şimdi bizim diğer tarafı ikna etmemiz lazım. Umarım bu olur, biz aracıyız, iki tarafla da konuşacağız. Olumlu sonuç almayı umuyoruz."