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Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi
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29 Ağustos 2023 Salı 12:55:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 12:55:00

Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl Hindistan'ın dönem başkanlığında 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalına göre, Putin, bu sene G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile dün bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Putin, G20 Zirvesi'ne katılamayacağını ve yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u görevlendireceğini belirtti.

Rusya yönetiminden yapılan açıklamada, Putin'in G20 Liderler Zirvesi'ne katılmama nedenine yer verilmedi.

Açıklamada, liderlerin, iki ülke arasında yakın işbirliği konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

Hindistan yönetiminden yapılan açıklamada ise Modi'nin, Putin'in zirveye katılmama kararını anlayışla karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin "ortak bölgesel ve küresel meseleleri" ele aldıkları ifade edildi.

Hindistan'ın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de yapılacak.

Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) hakkında savaş suçları soruşturması kapsamında verdiği yakalama kararı gerekçesiyle, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 24 Ağustos'ta düzenlenen BRICS zirvesine de video konferans aracılığıyla katılmıştı.

Bir Rus hükümet sözcüsü, geçen hafta Putin'in "yoğun programı" nedeniyle G20 Zirvesi'ne katılamayacağını açıklamıştı.

Etiketler : Hindistan Narendra Modi G20 Liderler Zirves
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