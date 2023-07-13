VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan'ı vuran selde can kaybı 100'ü geçti
"Bütün kurumlar FETÖ'den temizlenmiştir, Devletimiz mücadeleyi tüm gücüyle sürdürmektedir"
Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Bakan Ersoy'a fahri hemşehrilik beratı verildi
TFF 3. Lig'de mücadele eden Batman Petrolspor, TPAO'ya devredildi
Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
13 Temmuz 2023 Perşembe 14:11:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 14:11:00

Protestolar sonrası Macron'un evine kesik parmak gönderildi

ABONE OL

Fransa kaotik bir dönemden geçerken, cumhurbaşkanı Macron'un resmi konutuna bir kutu geldi. Kutunun içerisinden çıkan kesik insan parmağı endişeye yol açtı.

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesi yasası ve 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi sonrasında ortalık karıştı.

Gencin öldürülmesine tepki gösteren öfkeli halk sokağa indi.

Birçok şehirde ayaklanan Fransızlar sokakları ateşe verdi.

Ultra milliyetçi kesimin de sokağa inmesi ile iki grup arasında korkunç saldırılar yaşandı.

Evine gelen kutuda kesik parmak bulundu

Ülkede bir kriz hali hakimken, Emmanuel Macron'un konutuna ilginç bir kutu geldi.

Fransız dergisi Valeurs actuelles'in haberine göre Macron'un resmi konutuna gelen kutunun içerisinde kesik bir insan parmağı vardı.

Açıklama yapılmadı

Polis paketi incelemeye alırken, Macron'un ofisinden yaşanan durum ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Bir diğer yandan, endişeye yol açan kutuyu gönderen bir kişinin tespit edildiği ve sorguya alındığı belirtiliyor.

Etiketler : Fransa Macron Emmanuel Macron
Babanın bize armağanısın

Babanın bize armağanısın
Ekin'den kemençe şovu

Ekin'den kemençe şovu
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Arabeskin devri bitmez

Arabeskin devri bitmez
Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Estetikliler kendileriyle barışık değiller
Aşkı komşuda buldu

Aşkı komşuda buldu
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Ege'de konser rüzgarı

Ege'de konser rüzgarı
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX