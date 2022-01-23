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23 Ocak 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 12:44:00

Projeleri suya düştü! Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız

Kaynak: Star.com.tr

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ABD'nin EastMed kararı sonrası İsrail'in yeni alternatiflere yönelmesi gerektiğini savunan İsrail basını, 'Türkiye'yi de içine alan bölgesel işbirliğine zemin oluşturulmalı' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından İsrail basını, İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu alternatiflere yönelmesini istedi.

İsrail basını "Rotayı yeniden hesaplamanın zamanı geldi" başlığıyla çarpıcı bir analiz yazısı yayınladı.

ABD'nin desteğinin geri çekmesinin projeye dahil olan ülkeleri hayal kırıklığına uğrattığını yazan İsrail basını, yeni alternatiflere işaret etti.

Sahadaki gerçeklik sebebiyle ABD'nin kararına şaşırılmaması gerektiği ifade edilen haberde projenin gaz hattının döşenmesinin teknolojik programlaması, değişken enerji fiyatları, jeopolitik çatışmalar, fosil yakıtlara karşı tutum ve enerji şirketlerinin istekliliği gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Haberde ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde artan Çin etkisini kontrol altına almak için Doğu Akdeniz'de istikrar sağlayıcı bir strateji izlediği belirtildi.

YENİ ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER: TÜRKİYE'YLE İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ

ABD'nin EastMed kararının İsrail'i alternatif bir plan düşünmeye ittiği ve Ankara'dan gelen olumlu sinyaller ışığında Türkiye ile işbirliği olasılığının incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge alanındaki durumun karmaşık olduğu vurgulanan haberde gaz ihracatı alanında Türkiye'yi de içine alan bölgesel işbirliğine zemin oluşturulmalı denildi.

Etiketler : EastMed projesi ABD Ankara
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