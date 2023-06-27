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27 Haziran 2023 Salı 17:09:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 17:09:00

Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı

Kaynak: IHA

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Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, Rusya'da isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da kısa süreli isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, arabuluculuğu sayesinde Rusya'da sona eren Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in uçakla Belarus'a geldiğini ifade ederek, "Evet gerçekten, o bugün Belarus'ta" dedi.

Geçtiğimiz cumartesi günü yerel saatle 10.00'da Rusya'nın güneyinde artan kriz hakkında Putin ile telefonda görüştüğünü belirten Lukaşenko, "Anladığım kadarıyla en tehlikeli şey, durumun ne olduğu değil, nasıl gelişebileceği ve sonuçları. Ayrıca, isyanı sona erdirmek için alınan sert bir karar olduğunu da fark ettim. Putin'e acele etmemesini önerdim" dedi.

Prigojin ile iletişime geçilmesini önerdiğini aktaran Lukaşenko, Putin'in daha sonra kendisine Prigojin'in telefon aramalarına cevap vermeyeceğini söylediğini ifade ederek, bu nedenle Prigojin ile iletişim kurmak için telefon numaraları bulmaya çalıştığını aktardı.

Yerel saatle 11.00'de Prigojin'e ulaştığını belirten Lukaşenko, Prigojin ile yaptığı telefon görüşmesinin ilk 30 dakikalık konuşmanın küfürlü bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, "Tabii ki önceden özür diledi ve bu müstehcen sözlerle bana her şeyi anlatmaya başladı" dedi.

RUSYA'DA WAGNER'E KARŞI AÇILAN CEZA SORUŞTURMASI DÜŞTÜ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 gün süren isyana katılanların 24 Haziran'da suç içerikli eylemlerinden vazgeçtiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu durum ve soruşturma süreci için önemli diğer koşullar dikkate alınarak 27 Haziran'da ceza soruşturmasının kapatılmasına karar verildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Wagner'in elinde bulunan ağır askeri teçhizatın Rus ordusuna devri konusunda çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "Wagner'in ağır askeri teçhizatının Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne devri konusunda hazırlıklar devam ediyor" denildi.

"BİZİM AMACIMIZ YÖNETİMİ DEVİRMEK DEĞİL BU DURUMU PROTESTO ETMEKTİ"

Prigojin Rusya'da çıkardığı isyan sonrasında dün yayınladığı 11 dakikalık ses kaydında, "Hiç kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Wagner grubunun varlığı 1 Temmuz'da sona erecekti" ifadelerini kullanarak, "Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti" demişti.

Etiketler : Belarus Alexandr Lukaşenko Wagner Prigojin Rusya
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