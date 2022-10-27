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27 Ekim 2022 Perşembe 22:10:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 22:10:00

Prens Harry'nin anı kitabı Ocak 2023'te çıkacak

Kaynak: AA

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İngiltere Prensi Harry'nin merakla beklenen anı kitabı gelecek yıl ocak ayında yayımlanacak.

İngiltere Prensi Harry'nin anı kitabı Ocak 2023'te çıkacak.

Penguin Random House tarafından yapılan açıklamada, "Spare" adlı kitabın 10 Ocak 2023'te raflarda yer alacağı belirtilirken kitabın İspanyolca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Portekiz Portekizcesi, Basitleştirilmiş Çince, Danca, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Lehçe, Rumence ve İsveççenin aralarında olduğu 15 dilde yayımlanacağı bilgisi verildi.

Eserin, Harry'nin seslendirmesini yapacağı sesli kitap versiyonunun olacağı belirtilen açıklamada, "Spare, okuyucularını 20'nci yüzyılın en yakıcı görüntülerinden birine götürüyor: Dünya keder ve korku içinde izlerken iki genç oğlan, iki prens annelerinin tabutunun arkasında yürüyor." ifadesi kullanıldı.

Kitabın "sevginin keder üzerindeki sonsuz gücü hakkında içgörü, ilham, kendi kendini inceleme ve zor kazanılmış bilgelik dolu çığır açan bir yayın" olduğu aktarıldı.

HARRY, KRALİYET GÖREVLERİNDEN ÇEKİLMİŞTİ

Penguin Random House CEO'su Markus Dohle, şirketinin Dükü Prens Harry'nin anılarını yayımlamaktan "onur duyduğunu" söyledi.

Harry, Britanya Kralı III. Charles ve 1997'de Paris'te trajik trafik kazasında hayatını kaybeden eski eşi Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.

Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15 ve Harry ise 12 yaşındaydı.

Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California'ya taşınmıştı.

Etiketler : Harry İngiltere Random House
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