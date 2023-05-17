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17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:19:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:19:00

Prens Harry ve eşi, paparazzilerle iki saatlik kovalamaca yaşadı

Kaynak: AA

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İngiltere Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın, bir törene katılmak için bulundukları ABD'nin New York kentinde paparazzilerle "felakete yakın bir araba kovalamacası" yaşadığı belirtildi.

Prens Harry ile eşi Meghan'ın Sözcüsü, yaptığı açıklamada, kovalamacanın, ikilinin New York'ta katıldığı "Women of Vision" ödül töreninden ayrıldıktan sonra meydana geldiğini duyurdu.

Sözcü, "Dün gece, Dükü ve Düşesi ile Bayan Ragland, son derece saldırgan bir paparazzi çetesinin elinde neredeyse felaketle sonuçlanacak bir araba kovalamacasına karıştılar" ifadesini kullandı.

İki saatten fazla süren kovalamacaya, yoldaki diğer sürücülerin, yayaların ve iki New York Polis Departmanı (NYPD) görevlisinin karıştığını aktaran Sözcü, çok sayıda çarpışmaya yakın olayın da yaşandığını belirtti.

Aracın içinde Meghan'ın annesi Doria Ragland'ın de bulunduğu kovalamacayla ilgili Sözcü, "Tanınmış bir figür olmak, halkın belirli bir ilgisini beraberinde getirirken bu asla kimsenin güvenliği pahasına olmamalı." ifadesini kullandı.

MEDYANIN AŞIRI İLGİ VE TAKİBİNDEN ŞİKAYETİNİ BELİRTMİŞTİ

Prens Harry'nin annesi Prenses Diana da 1997'de Fransa'nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Prens Harry de Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan ile California'ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.

Harry, Şubat 2021'de verdiği bir mülakatta, "zehirli" diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle "tarihin tekerrür etmesinden" korktuğunu belirtmişti.

İkili, dün gece New York'ta düzenlenen Women of Vision ödül törenine katılmış, burada Meghan Markle altın elbise ödülüne layık görülmüştü.

Etiketler : Prens Harry New York Meghan Markle
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