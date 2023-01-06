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Prens Harry, kitabında Kraliçe'nin ölümünü BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazdı
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06 Ocak 2023 Cuma 16:10:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 16:10:00

Prens Harry, kitabında Kraliçe'nin ölümünü BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazdı

Kaynak: AA

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İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü ilk kez BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazdı.

BBC'deki habere göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı kitabında, babası İngiltere Kralı 3. Charles'tan, Kraliçe'nin sağlık durumunun kötüleştiğine dair telefon aldığını belirtti.

Ancak Prens Harry, kitabında, bu haber üzerine Kraliçe'nin İskoçya'da bulunduğu Balmoral Kalesi'ne gitme planı yaparken eşi Meghan Markle'ı yanında getirmemesinin istendiğini yazdı.

Uçağı İskoçya'ya indiğinde, cep telefonundan BBC'nin internet sitesinden Kraliçe'nin öldüğünü öğrendiğini aktaran Prens Harry, "BBC'nin web sayfasına baktım. Büyükannem ölmüştü. Babam kraldı." ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın dün, Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen kitabının ilk nüshasına ulaşmasının ardından paylaştığı bölümler, ülkenin gündemine oturdu.

Daha sonra kitabın İspanyolcasının, yanlışlıkla erkenden İspanya'da satışa sürüldüğü iddia edildi.

Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı. Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak yere fırlattığını belirtti ve köpeğin mama kabının üzerine düşmesi sonucu kırılan kabın parçalarının sırtına battığını yazdı.

Kitabında, Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin de anılarına yer veren Prens Harry, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.

Buckingham Sarayı, henüz herhangi bir açıklama yapmadı

Kitabın ülkede gündeme oturmasının ardından İngiliz basını, İspanyolcasına ulaştığı kitabı İngilizceye tercüme ederek bölümler paylaşmaya başladı.

Buckingham Sarayı, kitaptan paylaşılan bölümlere ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'teki trajik trafik kazasında hayatını kaybeden eski eşi Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.

Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.

Etiketler : kraliçe elizabeth prens harry kitap
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