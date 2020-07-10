Prens'i panikleten olay! Konuşurken yere yığıldı

Prens Charles'ı panikleten olay! Tam konuşurken yere yığıldı
Galler Prensi Charles Bristol'deki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret ettiği sırada personelle konuştu. Çalışanlardan birinin yere yığılması, paniğe neden oldu.
Galler Prensi Charles, koronavirüs pandemisinin ortasında süpermarkette çalışan persdonele teşekkür etmek için eşi Camilla ile birlikte Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti.
Kaydedilen ziyaret sırasında, Charles'ın kapıda konuştuğu personellerden biri, tuhaf hareketler yapmaya başlıyor.
Önce sersemleyen personel, birkaç dakika sonra sırtüstü yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamayan Charles, diğer personel yardım için koşarken, düşen adamın iyi olup olmadığını kontrol etti.
Orada tam olarak ne olduğu ve adamın neden yere yıkıldığı hala belli değil ancak, birkaç dakika sonra ayağa kalkıp tekrar Galler Prensi ile konuştuğu görülüyor.
(star.com.tr)
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