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11 Aralık 2022 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 08:45:00

Portekiz'e karşı zaferlerini kutlayan Fas taraftarlarına Fransız polisinden müdahale

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te, Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Fas'ın Portekiz'i 1-0 yenmesinin ardından taraftarlar, zaferlerini kutlamak için Paris'in ünlü caddesi Şanzelize'ye akın etti.

Kutlamalar sürerken bazı Fas taraftarları ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fas'ın zaferini kutlamaya gelenlerden 20 yaşındaki Salima, AA muhabirine, polisin müdahalesini ve bazı taraftaların havai fişek fırlattığını anlattı.

Astımı olduğunu belirten Salima, maskesi bulunmadığı için gazdan çok fazla etkilendiğini ifade etti.

Şanzelize'de, Fas taraftarlarının sevinç gösterileri sürerken, yarı finale yükselen Fransa milli takımı taraftarları da kutlamalara katıldı.

Etiketler : fas taraftarları polis fransa
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