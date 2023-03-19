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19 Mart 2023 Pazar 00:40:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 00:40:00

Portekiz'de binlerce işçi hayat pahalılığına karşı maaş artışı talebiyle gösteri yaptı

Kaynak: AA

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Portekiz'de hayat pahalılığına karşı maaş artışı talebiyle binlerce işçi ve emekli başkent Lizbon'da gösteri düzenledi.

Portekiz İşçiler Genel Konfederasyonunun (CGTP) "ulusal acil durum" sloganıyla organize ettiği gösteriye, emekliler ve işçiler başta olmak üzere toplumun her kesiminden katılım oldu.

Konfederasyon yetkilileri, hayat pahalılığının her geçen gün arttığını, durumun daha da kötüleşmemesi için acil müdahale edilmesi gerektiğini savunarak, tüm işçilere ve emeklilere en az yüzde 10 maaş zammı, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına üst limit ile karlarını artıran büyük şirketlere ek vergi getirilmesi çağrısında bulundu.

Ülkenin dört bir yanından gelerek Lizbon'daki gösteriye katılan işçiler, Portekiz basınına yaptıkları açıklamalarda, gerek gıda ürünleri gerekse konut fiyatlarındaki artışın artık tahammül edilemeyecek bir düzeye çıktığını, aldıkları maaşla geçinmenin mümkün olmadığını söyledi.

Hükümete "işçilere saygı gösterin" mesajı veren sendika yöneticileri de "İş yerlerinde yaşanan hoşnutsuzluk, öfke çok üst düzeyde. İşçiler düşük ücretler nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Acil önlem alınmalı." diye konuştu.

Diğer yandan enerji sektöründe fiyatların düşmesine rağmen gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğini belirten tüketici dernekleri, süt, şeker, yumurta, domates ve marul başta olmak üzere bazı ürünlerde yıllık fiyat artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Tüketici derneği DECO'nun verilerine göre Portekiz'de pazar sepetinin bir yılda yüzde 26 artışla 183 avrodan 230 avroya çıktığı bilgisini paylaştı.

Portekiz basını, sol hükümetin, gıda ürünlerindeki yüksek artışlara karşı marketlerde denetimleri artırdığını, üretim, dağıtım ve satış sürecindeki kar marjlarını araştırdığını ve bazı ürünlerin fiyatlarına üst sınır getirmek için çalışma yürüttüğünü iddia etti.

Etiketler : Portekiz Lizbon Tüketici derneği

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