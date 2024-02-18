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18 Şubat 2024 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 14:00:00

Portekiz, İsrail'den Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulamasını istedi

Kaynak: AA

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Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho, İsrail saldırıları ve işgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani durumdan "derin endişe" duyduğunu, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından kendisinden istenen "her şeyi yapması" gerektiğini söyledi.

60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, AA muhabirlerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cravinho, İsrail saldırıları ve işgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani durumdan "derin endişe" duyduğunu belirterek, İsrail tarafından uluslararası hukukun uygulanmasının önemini vurguladı.

Joao Gomes Cravinho, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından kendisinden istenen "her şeyi yapması" gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası hukuk, uluslararası düzenimizin temel direğidir." dedi.

Filistinlilerin insani yardıma erişiminin artırılması ihtiyacına destek veren Cravinho, "Bunun için ateşkese ihtiyacımız var, daha fazla askeri operasyona ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bizim talebimiz daha fazla askeri operasyon olmaması, ateşkes ve daha fazla insani yardım erişimidir." ifadesini kullandı.

Cravinho, Portekiz'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) desteklemeye devam etme konusundaki tutumuna ilişkin bir soru üzerine, ekimde Hamas tarafından İsrail'e karşı düzenlenen saldırılara karıştığı iddia edilen personel hakkındaki soruşturmayı hatırlattı.

İddiaların 10 ya da 12 personel hakkında olduğunun altını çizen Cravinho, "Eğer durum buysa ayrılmaları gerekir, istifa etmeleri gerekir, ettiler." diye konuştu.

Cravinho, "13 bin kişinin çalıştığı bir kurumda 10 ya da 12 kişinin olması, kuruma verdiğiniz desteği askıya almanız gerektiği anlamına gelmediğinden memnunuz." şeklinde konuştu.

UNRWA'ya verilen desteğin askıya alınmasının Gazze'de yardıma ihtiyacı olan Filistinlileri cezalandırmak anlamına geleceğini de vurgulayan Cravinho, "Dolayısıyla bu sorun nedeniyle UNRWA'ya fon sağlamayı durdurmanın tamamen yanlış ve korkunç bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Sorunun doğasını bulun, sorunu çözün ama UNRWA'yı desteklemeye devam edin." ifadesini kullandı.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, İsviçre, Kanada ve İtalya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke İsrail'in suçlamalarının ardından UNRWA'ya yönelik fonlarını askıya almıştı.

Etiketler : portekiz israil uluslararası adalet divanı
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