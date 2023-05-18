Popocatepetl Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle okulları tatil edildi

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndaki patlamalar devam ediyor.

Yanardağda meydana gelen patlamalar nedeniyle çevre kentlerde kül yağışı sürerken, Puebla eyaletinde bulunan 22 kentteki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Puebla Eyalet Valisi Salomon Cespedes yaptığı açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nın yakınında bulunan kentlerde sürekli yaşanan kül yağışı nedeniyle, bu şehirlerin belediye başkanları ile görüşülerek, ikinci bir duyuru yapılana kadar bölgede eğitime sanal ortamda devam edilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Yanardağın sivil korum yetkilileri tarafından izlendiğini belirten Vali Cespedes, paniğe neden olacak bir durumun oluşmadığını ifade ederek halka sakin kalma çağrısı yaptı.

KÜL YAĞIŞI NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINMIŞTI

Popocatepetl Yanardağı'nda son günlerde yaşanan patlama faaliyetleri ve buna bağlı olarak çevrede görülen kül yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Nisan ayında Puebla Uluslararası Havaalanı pistlerinde kül yağışı nedeniyle biriken küllerin temizlenmesi için uçuşlar 1 gün süreyle askıya alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de yanardağa yakın bölgelerde, patlamaların şiddetiyle bazı evlerin camlarının kırıldığı bildirilmişti. Bir yıldan fazla süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı'nda geçtiğimiz yıl toplam 113 patlama meydana gelmiş, 2023 yılının başından bugüne kadar kaydedilen patlama sayısı ise 503'e ulaştı.