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Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
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04 Eylül 2022 Pazar 00:44:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 00:45:00

Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Kaynak: AA

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Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama ve deprem meydana geldi. Yanardağ ağzından taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Popocatepetl Yanardağı'nda bu sabah yerel saatle 6.20'de bir patlama meydana geldi.

Son 24 saat içerisinde ise 44 dakika süren bir deprem ve 34 kez gaz ve toz çıkışı kaydedildi.

Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle yanardağ ağzından taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Çevredeki yerleşim alanlarında yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte muhtemel çamur akıntısına karşı önlem almaları tavsiye edildi.

KUZEY AMERİKA'NIN İKİNCİ BÜYÜK YANARDAĞI

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor.

Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE BÜYÜK BİR PATLAMA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Son bir yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

En son 30 Ağustos günü patlama kaydedilen Popocatepetl Yanardağı'nda, Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez, geçtiğimiz yıl boyunca ise 8 kez patlama meydana gelmişti.

Etiketler : Meksika Yanardağ patlama
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