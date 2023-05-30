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30 Mayıs 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 12:30:00

Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

Kaynak: AA

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İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, Milattan Sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü tespit edilen üç kişinin kalıntısının bulunduğu bildirildi.

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompei'de devam eden kazı çalışmalarında MS 79'da Vezüv'de meydana gelen büyük patlamada ölen üç kişinin kalıntısının bulunduğu, bunların antik kentte ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular olduğu belirtildi.

Söz konusu iskelet kalıntılarının, büyük patlamadan sonra katmanlar halinde lav, kül ve toprak tabakası altında kalan antik Pompei kentinde olay sırasında bir fırına sığınan iki kadın ile 3-4 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu kaydedildi.

Arkeologların kazılarında ayrıca Pompei'de mitolojik sahneler içeren iki freskli duvar da buldukları aktarıldı.

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ile Pompei Antik Kenti Müdürü Gabriel Zuchtriegel, son buluntuların tespit edilmesine ilişkin yaptıkları açıklamada, kazı ekibini çalışmalarından ötürü takdir etti.

Bakan Sangiuliano, "Bu kalıntıların bulunmasının sürmesi, Pompei'de ortaya çıkarılacak ne kadar çok şeyin olduğunu anlamamızı sağlıyor." dedi.

Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, her yıl binlerce turistin İtalya'da ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Etiketler : pompei kazı vezüv patlama kalıntı
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