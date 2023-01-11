Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
Kaynak: AA
Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 10 Ocak itibarıyla 9 milyonu aştı.
Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.
Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 29 bin 900 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 74 bin oldu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşılan verilere göre, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısı ise 7 milyon 250 bin oldu.
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