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Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
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11 Ocak 2023 Çarşamba 14:45:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 14:45:00

Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti

Kaynak: AA

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Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 10 Ocak itibarıyla 9 milyonu aştı.

Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 29 bin 900 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 74 bin oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan verilere göre, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısı ise 7 milyon 250 bin oldu.

Etiketler : polonya ukrayna mülteci
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