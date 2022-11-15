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15 Kasım 2022 Salı 23:17:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 23:17:00

Polonya'ya düşen füzelerden sonra Rusya'dan ilk açıklama

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" açıklaması yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamaların kasıtlı provokasyon olduğunu söyleyerek, Polonya sınırında bulunan hedeflere saldırı yapılmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamaların kasıtlı provokasyon olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı: Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise, "Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu füzenin Rusya'ya ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı Polonya
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