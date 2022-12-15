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15 Aralık 2022 Perşembe 18:23:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 18:23:00

Polonya'nın Varşova'daki polis merkezinde patlama

Kaynak: AA

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Polonyalı bir emniyet görevlisi, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandı.

Polonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Polonyalı bir emniyet görevlisinin Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediye, Varşova'daki polis merkezinde dün sabah 07.50 sularında patladı.

Patlamada bir sivil çalışanın da hafif yaralanırken açıklamada, hediye paketinde ne bulunduğuna dair detaya yer verilmedi.

Açıklamada, emniyet görevlisinin hastanede gözlem için tutulduğu, sivil çalışanın hastaneye kaldırılmasına gerek kalmadığı kaydedildi.

Etiketler : Polonya İçişleri Bakanlığı Patlama
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