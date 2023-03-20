Polonya'nın Fransa Büyükelçisi'nin "savaşa girebiliriz" açıklaması tepki topladı

Fransa'da yayın yapan LCI'ye konuşan Rosciszewski, Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarını gasbettiğini ve insanları öldürdüğünü belirtti.

Rosciszewski, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunu vurgulayarak, "Yani ya Ukrayna bugün bağımsızlığını savunacak, aksi takdirde medeniyetimizin temeli olan temel değerlerimiz tehdit altında olduğu için bu çatışmaya katılmak zorunda kalacağız. Başka seçeneğimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Fransa Büyükelçiliğinden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Rosciszewski'nin ifadelerinin doğru yorumlanmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Büyükelçi Rosciszewski'nin sözleri bağlamından koparılarak yorumlanmıştır. Büyükelçi, Rus tehditini vurgulamıştır" ifadesi kullanıldı.

Polonyalı asker ve siyasetçilerden Adrian Tomaszkiewicz de Twitter hesabından, "Polonya'nın şu anki Fransa Büyükelçisi tarafından çok tehlikeli ve sorumsuzca bir açıklama yapıldı. Kendisi, savaş hakkında hiçbir şey bilmiyor ve bu yüzden böyle saçma sapan konuşuyor. Başbakan Mateusz Morawiecki, çok geç olmadan bu adam hakkında bir şeyler yapın" paylaşımında bulundu.