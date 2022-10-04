Avrupa'dan Türkiye yorumu: Kilit öneme sahip

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04 Ekim 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 16:00:00

Polonyalı siyasetçi: Türkiye, NATO'da kilit öneme sahip bir müttefik

Kaynak: AA

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Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Witold Sobkow, Türkiye'nin Rusya ile çatışmaya girmeden Ukrayna'nın savaşı kaybetmemesine yardım edecek bir yol bulduğunu belirterek "Türkiye, NATO'da kilit öneme sahip bir partner ve müttefik." dedi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Polonya ile Çekya'nın Ankara büyükelçiliklerinin birlikte organize ettiği "Ukrayna'ya Karşı Rus Savaşı Konferansı" düzenlendi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Sobkow, Ukrayna halkının savaşta büyük bir yükün altında olduğunu söyleyerek "Yapmamız gereken ilk şey (Ukrayna'ya), ağır silahlar, ekipman, mühimmat göndermeye devam etmeliyiz, Ukraynalı birlikleri eğitmeliyiz." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yeni yaptırım paketlerinin devreye alınması gerektiğini vurgulayan Sobkow, bu kapsamda Rusya'nın bilgi teknolojilerine ve modern teknolojilere erişiminin engellenmesi, Rus enerji kaynaklarından kademeli şekilde uzaklaşılması gerektiğini söyledi.

Sobkow, "Rusya'ya silah sağlayan kişi ve şirketlere yaptırım üzerinde çalışmalıyız. Vize sınırlamalarını güçlendirmeliyiz." dedi.

"UZUN SÜRELİ BİR ÇATIŞMAYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Bazı kişilerin, Rusya'nın nükleer silaha başvuracağı gerekçesiyle Ukrayna'ya silah sevkiyatının azaltılması argümanını savunduğunu aktaran Sobkow, "Bunu yapamayız. Ukrayna'nın ihtiyacı olan silahları sevk etmeliyiz." diye konuştu.

Sobkow, Rusya'nın Ukrayna'da hedeflerine ulaşamadığını ancak tekrar toparlanarak kendi potansiyelini ortaya koymaya çalışacağına işaret ederek "Uzun süreli bir çatışmaya hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, NATO'DA KİLİT ÖNEM SAHİP BİR PARTNER VE MÜTTEFİK"

Sobkow, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne değinerek, Türkiye'nin çabalarının tahıl koridoru, Ukraynalı mahkumların serbest bırakılması başta olmak üzere birçok somut adımla neticelendiğini belirtti.

"Türkiye'ye, Türk SİHA'larıyla hepimize yardım ettiği için çok teşekkür ederim. Bugünlerde çok meşhurlar, Ukrayna'da ve diğer ülkelerde ünlüler." diyen Sobkow, Türkiye'nin bir şekilde Rusya ile çatışmaya girmeden Ukrayna'nın savaşta mağlup olmamasına yardım edecek bir yol bulduğunu iade etti.

Türkiye'nin Polonya'nın uzun süredir stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Sobkow, "Türkiye, NATO'da kilit öneme sahip bir partner ve müttefik. Türkiye'ye yaptığı her şey için teşekkür ediyorum." dedi.

Sobkow, Türkiye'nin bu bağlamda Polonya, AB ve Avrupalı kurumlarla iş birliği içinde sonuçlanan çabalarının devam etmesini beklediklerini kaydetti.

"UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDECEK TEK YOL, NATO ÜYESİ OLMASIDIR"

Konferansa çevrim içi katılan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Perebyinis de Moskova yönetiminin Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili nükleer tehditlerinin ve olası nükleer silah kullanımının kabul edilemez olduğunu belirterek bu tehditlerin tüm dünyanın risk altında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgeleri kurtarabilmek için uzun menzilli topçu roketlerine, mühimmata, savaş uçaklarına, zırhlı araçlara, sivillerin güvenliğini sağlamak ve kritik altyapıları Rus saldırılarından korumak için hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Perebyinis, "Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek tek yol, NATO üyesi olmasıdır. Ukrayna, NATO üyeliği için resmi başvurusunu halihazırda yaptı." ifadesini kullandı.

Perebyinis, Türkiye ile Ukrayna askeri ilişkilerine ilişkin Türkiye'nin Ukrayna için ürettiği MİLGEM sınıfı bir korvetin birkaç gün önce suya indirildiğini anımsatarak "Bu, Ukrayna'nın Türkiye ile askeri iş birliğinin güzel bir örneğidir." dedi.

"SAVAŞIN UKRAYNA'YA MALİYETİ 750 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

Perebyinis, savaşın Ukrayna'ya maliyetine ilişkin "Ülkemizin Rusya'nın askeri saldırısından ötürü yaşadığı toplam ekonomik kayıp 750 milyar doları geçti." diyerek, ülkenin ekonomik gelirlerinin neredeyse yarısının kaybedildiğini söyledi.

Ukrayna'nın altyapı başta olmak üzere yeniden inşası için ilk aşamada 2023-2025 döneminde devreye alınmak üzere 350 milyar dolar, ikinci aşamada 2032'ye kadar 400 milyar dolarlık yardıma ihtiyacı olduğunu aktaran Perebyinis, bu tutarın Rus devlet varlıklarından ve oligarklardan karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bobnar da Türkiye'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlar dolayısıyla teşekkür ederek "Yardımlarınız sayenizde kazanacağız. Buna inanıyorum." dedi.

Etiketler : Polonya NATO UKRAYNA AB
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