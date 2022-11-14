Polonya'dan Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirme mesajı

Ülkenin kuzeyindeki Bydgoszcz şehrinde bir uçak fabrikasını ziyaret eden Morawiecki, burada yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin önemine değindi.

Morawiecki, ülkesinin savunma alanında attığı adımları hatırlatarak, "Çok basit bir seçeneğimiz var: Ya Rus egemenliğine kurban gideceğiz ve yeniden Rusya tarafından köleleştirileceğiz ya da ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkeleri gibi en yakın müttefiklerimizle savunma potansiyelimizi hızla inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Modern silahların askeri insan gücündeki eksiklikleri kapatabildiğine dikkati çeken Morawiecki, Rusya-Ukrayna savaşının bunu gösterdiğini belirtti.

Mateusz Morawiecki, Polonya'nın, ABD, Güney Kore, İngiltere ve diğer NATO müttefiklerinden yeni silahlar satın aldığını sözlerine ekledi.