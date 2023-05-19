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19 Mayıs 2023 Cuma 20:16:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 20:16:00

Polonya'da bulunan cismin Rus yapımı bir füze olduğu açıklandı

Kaynak: AA

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Polonya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, nisan ayında başkent Varşova'nın yaklaşık 230 kilometre kuzeybatısındaki Bydgoszcz yakınlarında bir ormanda bulunan cismin Rus yapımı bir füze olduğunu söyledi.

Polonya'da yayın yapan RMF FM radyosuna konuşan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, füzeye ilişkin incelemenin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Szrot, üzerinde patlayıcı bulunmayan füzenin "Rus teknolojisi" olduğunu belirtti.

Polonyalı yetkililer, Aralık 2022'de Polonya topraklarına düşen ve parçaları nisanda Varşova'nın yaklaşık 230 kilometre kuzeybatısındaki Bydgoszcz yakınlarında bir ormanda bulunan cisimle ilgili sorularla karşı karşıyaydı.

Geçen yıl kasımda Polonya'nın doğusuna düşen bir füze, iki kişinin ölmesine neden olmuştu.

Etiketler : Polonya FM radyosu Rus teknolojisi
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