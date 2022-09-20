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Polonya, Zaporijya'daki olası radyasyona karşı potasyum iyodür tabletleri dağıttı
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20 Eylül 2022 Salı 16:19:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 16:20:00

Polonya, Zaporijya'daki olası radyasyona karşı potasyum iyodür tabletleri dağıttı

Kaynak: AA

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Polonya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gündeme gelen Zaporijya Nükleer Santrali'nden kaynaklanabilecek risklere önlem almak amacıyla potasyum iyodür tabletlerin dağıtıldığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu santralin bulunduğu bölgedeki çatışmaların hükümeti önlem almaya ittiği ifade edildi.

Potasyum iyodür içeren tabletlerin, Devlet İtfaiye Teşkilatı merkezlerine dağıtıldığı belirtilen açıklamada, bunun kanunlar kapsamında radyasyonla alakalı acil durumlarda uygulanan bir prosedür olduğu belirtildi.

Şu anda radyasyon tehlikesinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Durumun, Ulusal Atom Enerjisi Kurumu tarafından sürekli olarak izlendiğini bildirmek isteriz. Her Polonya vatandaşı için yeterli miktarda potasyum iyodür güvence altına alındı. Potasyum iyodürün kendi başına kullanımının doktorlar ve uzmanlar tarafından önerilmediğini hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde bir güvenli bölgenin oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Bu konuda her iki tarafla da istişarelere başladım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : zaporijya nükleer santrali radyasyon potasyum iyodür
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