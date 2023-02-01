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Polonya, Rusya'nın savaş suçuyla yargılanması için mahkeme kurulmasını önerdi
01 Şubat 2023 Çarşamba 17:10:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 17:10:00

Polonya, Rusya'nın savaş suçuyla yargılanması için mahkeme kurulmasını önerdi

Kaynak: AA

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ruslar tarafından Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezai sorumluluğu için özel mahkeme kurulması gerektiğini söyledi.

Letonyalı mevkidaşı Egils Levits ile Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelen Duda, söz konusu mahkemenin kurulmasının iki devlet başkanının en önemli hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Duda, Levits ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Avukatlar ve uzmanlarla konuşurken, uluslararası hukukta Rus savaş suçlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkarılmasına imkan verecek bir boşluk olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusların Ukrayna'da işlediği savaş suçlarında adaletin yerini bulması için özel bir ceza mahkemesi kurulması gerektiğini vurgulayan Duda, "Bu konuda uluslararası arenadaki arkadaşlarımızla da görüşeceğiz. Bu, şu anda başarmak istediğimiz en önemli şeylerden biri." dedi.

Etiketler : polonya rusya savaş suçu mahkeme
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