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09 Mart 2022 Çarşamba 00:23:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 00:23:00

Polonya, MIG-29 uçaklarını ABD'nin hizmetine vermeye hazır

Kaynak: AA

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Polonya Dışişleri Bakan Rau, tüm MIG-29 uçaklarını ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazır olduklarını açıkladı ve ABD'den benzer kabiliyetlere sahip kullanılmış uçaklar sağlamasını talep etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya makamlarının tüm MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz şekilde" ABD'nin Ramstein'deki hava üssüne konuşlandırmaya ve ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Rau, Polonya'nın da ABD'den benzer operasyonel kabiliyetlere sahip kullanılmış uçaklar sağlamasını talep ettiğini belirterek, Polonya'nın bu jetlerin satın alma koşullarını derhal yerine getirmeye de hazır olduğunu söyledi.

MIG-29'A KARŞILIK F-16 VERİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Polonya'nın Rusya saldırısı altında olan Ukrayna'ya kendi MIG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.

Etiketler : Zbigniew Rau Polonya Andrzej Duda
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